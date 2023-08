Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei zeigt keine Toleranz für Raser und Poser in Dortmund

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund zeigte an diesem Wochenende (18. bis 20. August) wiederholt null Toleranz für Raser und Poser. Strafanzeigen wurden gefertigt, hochwertige Fahrzeuge, Mobiltelefone und Führerscheine sichergestellt.

In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei in Dortmund-Eving gegen 1:15 Uhr auf eine Personengruppe auf einem Parkplatz an der Deutschen Straße aufmerksam. Ein weißer Porsche Panamera führte dort lautstark und mit quietschenden Reifen riskante Fahrmanöver durch.

Als Konsequenz folgte die Kontrolle des 19-jährigen Fahrers aus Bochum. Neben seinem Porsche beschlagnahmten die Beamten auch sein Handy und seinen Führerschein.

Fast zeitgleich beschleunigte ein 26-jähriger aus Arnsberg auf dem Parkplatz seinen Mercedes-AMG GT so stark, dass das Fahrzeugheck ausbrach, in Zufahrt zum Parkplatz in den Gegenverkehr geriet und fast mit einem zivilen Funkstreifenwagen kollidierte. Auch hier erfolgte die Beschlagnahme von Fahrzeug, Handy und Führerschein. Für den 26-Jährigen nicht das erste Mal, bereits in der Vergangenheit fiel er mit einer ähnlichen Verhaltensweise im Straßenverkehr auf.

Ob und wann die beiden jungen Männer die beschlagnahmten Sachen wiederbekommen, entscheidet jetzt ein Gericht. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Ein verbotenes Einzelrennen vom 19. August ging nicht so glimpflich aus, ein 25-Jähriger verunfallte mit seinem VW Golf:

