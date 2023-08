POL-DO: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Fußgänger

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0808 Ein 45-jähriger Mann aus Lünen ist am 19. August von einem Auto angefahren worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 22 Uhr an der Schützenstraße. Der Lüner wollte seinen eigenen Angaben zufolge gerade auf einem dortigen Fußgängerüberweg die Ernst-Becker-Straße in nördliche Richtung überqueren. Von links näherte sich ein Auto, das ihn ...

