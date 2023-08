Polizei Dortmund

POL-DO: Solche Nachbarn muss man haben

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0811

Drei Einbrecherinnen glaubten am Mittwoch (23.8.2023) in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Renninghausen ungestört eine Wohnung nach Beute absuchen und unerkannt entkommen zu können. Nachbarn eines Mehrfamilienhauses durchkreuzten diesen Plan.

Eine Mieterin eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Bahnhof Tierpark" bemerkte gegen 11 Uhr die drei Einbrecherinnen, als diese im dritten Obergeschoss in einer Wohnung verschwanden. Sie informierte einen Nachbarn, der ein Haus weiter wohnt. Dieser wiederum verständigte den Mieter der betroffenen Wohnung. Zeitgleich wählten sie den Polizei-Notruf 110.

Der umsichtige Einsatz der Nachbarn ist noch nicht zu Ende: Von außen verschlossen sie schnell die Haustür, so dass die Einbrecherinnen das Gebäude nicht verlassen konnten. Als die Polizei eintraf, saßen die drei Tatverdächtigen hinter der Haustür auf dem Boden. Die Polizei stellte Tatwerkzeug, Bargeld und Schmuck sicher.

Die Frauen sind 21, 35 und 41 Jahre alt. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell