Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.01.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugen nach möglicher Verkehrsunfallflucht gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem sich am Montagmorgen möglicherweise ein Verkehrsunfall in Künzelsau ereignete. Eine 44-jährige Fahrzeugbesitzerin gab an, dass eine Fahrerin mit ihrer Mercedes-Benz B-Klasse gegen 9.00 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Konsul-Uebele-Straße ihren geparkten Pkw gestreift habe. Die 44-Jährige habe daraufhin die 84-Jährige auf den Vorfall angesprochen. Diese stritt jedoch ab, den Schaden verursacht zu haben und entfernte sich von der Örtlichkeit ohne ihre Personalien anzugeben. Die vermeintliche Unfallverursacherin konnte wenig später von der hinzugerufenen Polizei an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei konnten mehrere Beschädigungen an ihrem Fahrzeug festgestellt werden die, wie sie angab, von früheren Unfällen stammten. Zeugen die den Ausparkvorgang auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

