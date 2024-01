Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.01.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Sicheres Heilbronn mit dem Aktionstag "Sicher im neuen Jahr"

Die Stadt Heilbronn ist mit ihren rund 128.000 Einwohnern ein Anziehungspunkt für Menschen aus dem Landkreis Heilbronn, dem Neckar-Odenwald-Kreis, dem Main-Tauber-Kreis und dem Hohenlohe-Kreis. Die Großstadt und das Oberzentrum ziehen jährlich etwa 400.000 Besucher an, die die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und das kulturelle Angebot schätzen. Grünanlagen, Parks sowie Gaststätten und Lokale spielen im Stadtbild von Heilbronn und dem städtischen Leben eine bedeutende Rolle. Im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn", die bereits am 24. April 2023 startete, fand am Donnerstag, den 18. Januar 2024, ein weiterer Aktionstag unter dem Motto "Sicher im neuen Jahr" statt. Die örtlichen Schwerpunkte lagen auf den Fußgängerzonen und dem Straßenverkehr im Stadtgebiet. Ziel war es eine bürgernahe und spürbare Polizeipräsenz im Stadtkreis Heilbronn zu zeigen und bei Ordnungsstörungen niederschwellig einzuschreiten.

"Heilbronn ist eine sichere Großstadt. Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Besucherinnen und Besucher Heilbronns sollen sich hier sicher fühlen und sich sorgenfrei im öffentlichen Raum bewegen können", betont der Leiter des Polizeipräsidiums Heilbronn, Frank Spitzmüller. "Wir sind auch im neuen Jahr wieder mit zahlreichen Einsatzkräften in der Innenstadt unterwegs und greifen bei Ordnungsstörungen konsequent durch. Wichtig ist für mich, die Sicherheitslage im Blick zu behalten und am Ball zu bleiben", so Polizeipräsident Spitzmüller weiter.

Zwischen 18 Uhr und 24 Uhr waren zahlreiche Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs. Neben den Polizeibeamtinnen und -beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Polizeipräsidiums Einsatz waren fünf Beamte des Hauptzollamts Heilbronn, vier Mitarbeitende des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie zwei Vertreter der Gaststättenbehörde an den Kontrollen beteiligt. In insgesamt sechs Stunden wurden 17 Straftaten und 107 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Darunter fielen unter anderem zwei Trunkenheitsfahrten, vier Fahrten ohne Fahrerlaubnis und sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz auf die Seite der Straftaten. Bei den Ordnungswidrigkeiten kam es zu fünf Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol, elf Fälle des Erlöschens der Betriebserlaubnis bei Kraftfahrzeugen und 29 Geschwindigkeitsverstößen, bei denen in zwei Fällen die Fahrer mit 57 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho unterwegs waren. Zudem waren 16 Personen nicht angeschnallt und sechs Personen nutzten ihr Mobiletelefon während der Fahrt. Fernab des Straßenverkehrs stellten die Einsatzkräfte unter anderem sechs Verstöße gegen das Gaststättengesetz sowie drei Jugendschutzverstöße fest. Im Bereich der Fahndung wurden ebenfalls Erfolge verzeichnet. Zwei Personen, die per Haftbefehl gesucht wurden, und eine Person, deren Aufenthalt ermittelt werden sollte, wurden bei Personenkontrollen angetroffen. Die per Vorführbefehl gesuchten Personen wurden nach Zahlung der offenen Beträge auf freien Fuß entlassen.

Am Ende des Tages wurden im Rahmen des Aktionstags 224 Personen und 186 Fahrzeuge kontrolliert.

In den kommenden Wochen wird das Polizeipräsidium Heilbronn mit der Unterstützung der Bereitschaftspolizei neben den täglichen Kontrollen im innerstädtischen Bereich weitere Aktionstage mit verschiedenen Schwerpunkten durchführen. Der nächste Aktionstag soll im März stattfinden.

Auch das Ordnungsamt plant weitere Kontrollaktionen. So wird der KOD im Frühjahr an die im vergangenen Jahr erfolgreich durchgeführten Sauberkeitsaktionen anknüpfen und mit größtmöglichem Personaleinsatz Sauberkeitsverstöße zur Anzeige bringen. Schwerpunkte werden dabei insbesondere weggeworfene Kleinstabfälle wie Zigarettenkippen in der Innenstadt sowie illegale Müllablagerungen an Recyclingcontainern im gesamten Stadtgebiet sein.

