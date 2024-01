Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Kirchardt: Schlägerei bei Fussballturnier

Insgesamt vier verletzte Personen sind das Ergebnis einer handfesten Auseinandersetzung bei einem Gerümpelturnier am Freitag in Kirchardt. Gegen 21.20 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu Streitigkeiten zwischen zwei Mannschaften, in deren Folge vier Männer der einen Mannschaft durch Schläge und Tritte der anderen Mannschaft so stark verletzt wurden, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Täter waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, oder Videoaufnahmen der Schlägerei gefertigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Zaberfeld: Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Nachdem durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker in der Nacht auf Sonntag ein Pkw in Zaberfeld stark beschädigt wurde, such die Polizei Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Ein 23-Jähriger parkte seinen Golf gegen 23 Uhr in der Bahnhofstraße. Als er gegen 3.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er starke Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Leingarten: Selbst gemauerter Holzofen sorgt für Vollbrand einer Gartenhütte

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am vergangenen Freitag bei Leingarten. Gegen 15 Uhr wurde der Brand einer Gartenhütte im Gewann Reichertsgraben gemeldet. Die freiwilligen Feuerwehren Schwaigern und Leingarten, sowie die Berufsfeuerwehr Heilbronn waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen. Der Ausbruch des Brandes ist nach ersten Erkenntnissen auf einen nicht fachgerecht gemauerten Holzofen zurückzuführen. Durch das Feuer wurde auch die Hütte eines Nachbargrundstücks in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf 11.500 Euro geschätzt.

Möckmühl: Fahrer eines schwarzen BMW X6 nach Verfolgungsfahrt gesucht

Nachdem sich der Fahrer eines schwarzen BMW X6 am Freitagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte, sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtslose Fahrverhalten geschädigt wurden oder Angaben zum Fahrer des X6 machen können. Gegen 22.30 Uhr überholte der bislang Unbekannte in der Möckmühler Züttlinger Straße ein abbiegendes Fahrzeug, indem er rechts über einen Gehweg an diesem vorbeifuhr. In der Folge sollte der Fahrzeugführer von einer Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das Fahrzeug, welches mit einem Kurzzeitkennzeichen mit Heilbronner Kennung versehen war, fuhr zunächst auf der Landesstraße 1095 in Richtung Züttlingen und hielt dann unaufgefordert in einer Haltebucht. Als die Polizisten ausstiegen, um die Verkehrskontrolle durchzuführen, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Züttlingen. In Züttlingen überholte er zwei Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 km/h. Nach dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Bundesautobahn 81 überholte der BMW-Fahrer zunächst einen weiteren Verkehrsteilnehmer in einer unübersichtlichen Linkskurve, bevor der Sichtkontakt verloren wurde. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

A6/Erlenbach: Mehrere Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessungen

Insgesamt sieben Fahrverbote sind das Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg. Von insgesamt 4486 gemessenen Fahrzeugen hielten sich 388 Fahrzeuge nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Diese liegt an dieser Örtlichkeit für Pkw bei 120 km/h und für Lkw bei 80 km/h. Der Spitzenwert lag bei 168 km/h.

A6: Auto fährt auf Lkw auf

Hoher Sachschaden und eine verletzte Person sind die Folge eines Unfalls, welcher sich am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 6 zwischen Sinsheim und Bad Rappenau ereignete. Ein 41-jähriger Autofahrer befuhr gegen 3.30 Uhr die A6 von Sinsheim in Richtung Bad Rappenau, als er aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts kam, auf einen Lkw mit Anhänger auffuhr und schließlich mit der Leitplanke kollidierte. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Da bei dem leicht verletzten Unfallverursacher während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden konnte, wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von knapp über 1,4 Promille. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Sowohl der Lkw, als auch der Pkw des 41-Jährigen, waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

A6/Braunsbach: Verkehrsrowdy auf der Autobahn unterwegs

Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht Verkehrsteilnehmer die am Sonntagmittag Zeuge des rücksichtslosen Fahrverhaltens eines 28-Jährigen geworden sind, oder durch dieses geschädigt wurden. Ein 49-Jähriger befuhr gegen 12.15 Uhr die Autobahn 6 von Nürnberg in Fahrrichtung Mannheim. Kurz von der der Anschlussstelle Schwäbisch Hall sei ihm ein blauer Passat mit Rottweiler Kennzeichen zunächst dicht aufgefahren und habe ihn dann rechts überholt. Nach dem Überholvorgang habe der Lenker des Passats so dicht vor dem T-Cross des 49-Jährigen eingeschert, dass dieser einen Zusammenstoß nur durch starkes Bremsen verhindern konnten. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Heilbronn: Geschädigte Verkehrsteilnehmer nach Verfolgungsfahrt gesucht

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei leistete sich ein 32-jähriger Tatverdächtiger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Heilbronner Innenstadt. Dem Mann wird vorgeworfen, zunächst um 0.30 Uhr eine rote Ampel beim Einfahren von der Theresienstraße in die Karlsruher Straße missachtet zu haben. Im weiteren Verlauf fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Südstraße, löste hierbei den Rotlichtblitzer in der Rosenbergstraße aus und überholte mehrere Verkehrsteilnehmer. Nachdem sich die Spur zunächst verloren hatte, konnte der mutmaßliche Fahrer mitsamt dem Pkw an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier lieferte eine Atemalkoholmessung einen möglichen Grund für das Verhalten des 32-Jährigen. Das Gerät zeigte einen Wert von knapp über einem Promille an. Verkehrsteilnehmer die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Neckargartach: Mann auf Friedhof niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Nachdem ein 60-Jähriger am Samstag, den 13.01.2024, von einem bislang unbekannten Mann niedergeschlagen wurde, werden Zeugen gesucht, die Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können. Der Geschädigte befand sich gegen 16.30 Uhr zusammen mit seiner Tochter auf dem Nordfriedhof in Neckargartach, als ihm der Unbekannte mit seinem Hund entgegenkam. Als der 60-Jährige ihn darauf hinwies, dass Hunde auf dem Friedhof nicht gestattet sind, verpasste der Täter ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht und trat auf ihn ein, als er bereits auf dem Boden lag. Im Anschluss flüchtete er, bevor die Polizei vor Ort eintraf. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

