Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.01.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht am Freitag bei Boxberg sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 60-Jähriger hatte seinen Mercedes gegen 4 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 2877 abgestellt. Als er gegen 14.45 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass dieser beschädigt worden war. Vermutlich war ein anderer Verkehrsteilnehmer beim rückwärts Ausparken mit dem CLA kollidiert und hat dabei den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Anstatt den Unfall dem Besitzer oder der Polizei zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell