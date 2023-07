Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Organisierte Ladendiebe in Hagenbach

Hagenbach (ots)

Am 08.07.2023 betraten um 16:30 Uhr 2 weibliche Personen den Supermarkt in Hagenbach. Zunächst gaben sich die 19- jährige Frau und die 29-jährige Frau als normale Kunden aus. Sie legten Waren im Wert von 680 Euro in den mitgeführten Einkaufswagen. Dann versuchten sie in einem vermeintlich unbeobachteten Moment durch den gesicherten Eingangsbereich des Supermarktes mit dem gefüllten Einkaufswagen zu gelangen. Dies wurde jedoch von aufmerksamen Mitarbeitern beobachtet und die Flucht mit Diebesgut konnte verhindert werden. Die beiden Täterinnen flüchteten dann ohne Diebesgut zu Fuß auf den Großraumparkplatz Richtung Berg. Sie konnten jedoch durch die Mitarbeiter und die verständigte Polizeistreife gestellt werden. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, da die beiden Frauen bereits mehrfach aufgefallen sind, wurde sie zur Dienststelle gebracht. Dort wurde eine erkennungsdienstliche Erfassung durchgeführt, um weitere strafbare Handlungen in Zukunft hoffentlich zu verhindern. Das Strafverfahren wird nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

