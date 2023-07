Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in Schrebergärten - Zeugenaufruf der Polizei

Landau (ots)

In der Nacht zum 07.07.2023 kam es zu zwei Einbrüchen in Gartenhäuser in der Schrebergartenanlage des Kleingartenvereins Am Ebenberg in der Eutzinger Straße. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Eutzinger Straße / ehemaliges Landesgartenschaugelände gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell