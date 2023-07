Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Germersheim (ots)

Gestern Abend gegen 20:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger mit seinem Motorrad die Bellheimer Straße in Fahrtrichtung der August-Keiler-Straße. Eine 38-jährige PKW-Fahrerin wollte aus der Berliner Straße in die Bellheimer Straße abbiegen und missachtete dabei ihre Wartepflicht. Trotz des Bremsvorgangs des Motorradfahrers kam es in der Einmündung zur Kollision infolgedessen sich der Motorradfahrer überschlug und mehrere Meter weiter zum Liegen kam. Das Motorrad fuhr führerlos 140 Meter weiter und kam erst nach einem Aufprall an einem Verkehrsschild und einem Baum zum Stehen. Der Motorradfahrer erlitt unter anderem eine Fraktur am Bein und wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Motorradhelm verhinderte schlimmere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf circa 35000 Euro geschätzt. Die PKW-Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Gutachten soll klären, ob der Motorradfahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten hat.

