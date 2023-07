POL-PDLD: Bellheim - Geschwindigkeitsmessung

Rülzheim (ots) - In der Nacht von Dienstag, 04.07.2023, auf Mittwoch, 05.07.2023, kam es in Rülzheim zu insgesamt drei PKW Aufbrüchen. Bislang unbekannte Täter schlugen an geparkten Fahrzeugen des Herstellers BMW die Seitenscheiben ein und entwendeten verschiedene elektronische Bauteile aus den Fahrzeugen. Die Taten ereigneten sich in der Mittleren Ortsstraße, der Karl-Maupai-Straße und in den Helle Eichen. Die ...

