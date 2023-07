POL-PDLD: Wörth - Abschlussmeldung Einsatz Badepark

Wörth (ots) - Dienstagmorgen kam es in einer Schule in Wörth zu einem Kampf zwischen zwei Schülern. Ein Jugendlicher wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die genauen Umstände sind derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: 07271-9221-1803 piwoerth@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

mehr