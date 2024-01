Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.01.2024

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Raser im Stadtgebiet - Führerschein weg

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes dadurch auf, dass er über einen Zeitraum von mindestens einer Stunde im Stadtgebiet Heilbronn sein Fahrzeug mehrmals stark beschleunigte und zudem mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs war. Eine Zivilstreife des Polizeireviers Heilbronn fuhr gegen 01.20 Uhr auf der Allee hinter dem Fahrzeug des 25-Jährigen und konnte dabei feststellen, dass der Mercedesfahrer auch hier mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. In der Urbanstraße betrug die Geschwindigkeit des jungen Mannes dann bei erlaubten 40 km/h über 90 km/h. Den Schlusspunkt setzte der Raser damit, dass er an der Kreuzung Allee / Moltkestraße das "Rot" der Ampel missachtete. Anschließend beendete die Streife die nächtliche Fahrt des 25-Jährigen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Erlenbach/Schemelsbergtunnel: Sperrung - Unfall mit Verletzten

Am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, zeigte die Ampelanlage am Schemelsbergtunnel aufgrund einer zu starken Belastung des Tunnels "Rot". Ein 62-jähriger Audi-Fahrer, der in Richtung Heilbronn unterwegs war, erkannte dies und hielt sein Fahrzeug an. Eine nachfolgende 19-jährige VW-Lenkerin bemerkte das zu spät und prallte auf das Heck des Audi. Bei dem Unfall wurden die Unfallverursacherin sowie zwei 61 und 21 Jahre alte Mitfahrerinnen in dem Audi leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 25 000 Euro. Nach einer kurzzeitigen Sperrung war der Tunnel wieder befahrbar.

Bad Rappenau: Teures Einparken

Eine 68-jährige Audi-Fahrerin wollte am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Geschäftszentrums in der Raiffeisenstraße in Bad Rappenau vorwärts einparken. Aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte sie den Audi plötzlich, was zur Folge hatte, dass ein links von ihr geparkter VW sowie ein gegenüber abgestellter Toyota beschädigt wurden. An den drei Fahrzeugen entstand bei dem missglückten Einparken ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16 000 Euro.

Main-Tauber-Kreis

Külsheim-Uissigheim: Kind beim Schlittenfahren schwer verletzt

Ein 13-Jähriger wurde am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, beim Schlittenfahren bei Uissigheim so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Junge fuhr über eine kleine Schanze und stürzte dabei vom Schlitten.

Grünsfeld: Zu schnell auf schneeglatter Straße - Unfall

Ein 19-Jähriger war am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, mit einem Kleintransporter auf der Kützbrunner Straße von Kützbrunn in Richtung Grünsfeld unterwegs. Als ihm auf der schneeglatten Straße ein Pkw mit Anhänger entgegenkam, versuchte der 19-Jährige abzubremsen. Da er auf der glatten Fahrbahn zu schnell unterwegs war, gelang es ihm nicht, sein Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen. Der Transporter stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, einem Seat, zusammen. Dieses wurde von einem 63-Jährigen gelenkt. Sowohl er, als auch der 19-Jährige wurden bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12 000 Euro.

Hohenlohekreis

Neuenstein: Dreister Ladendieb

Mit einem besonders dreisten Ladendieb hatte es die Polizei aus Öhringen am Freitagnachmittag in Neuenstein zu tun. Der 48-jährige Mann fiel erstmalig gegen 14.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Kirchensaller Straße auf. Er wollte den Markt mit einem Einkaufswagen und Waren mit einem Wert von ca. 230 Euro über einen gesperrten Ausgang verlassen und wurde dabei ertappt. Trotzdem versuchte er, mit seinem Diebesgut zu Fuß zu flüchten, was von einem Mann verhindert werden konnte. Bei der Anzeigenaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Öhringen wurde dem 48-Jährigen deutlich erklärt, dass er nun sowohl in diesem Markt als auch in einem benachbarten Discounter ein Hausverbot habe. Dies hinderte den dreisten Dieb jedoch nicht daran, eine Stunde später genau in diesem Discounter mehrere Flaschen Alkohol in seinen Rucksack zu stecken und zu stehlen. Da er dabei beobachtet wurde, sollte er von dem Personal des Marktes festgehalten werden. Dem 48-Jährigen gelang jedoch samt dem Diebesgut die Flucht. Eine Streife des Polizeireviers Öhringen konnte rasch einen Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen herstellen und den Flüchtigen am Bahnhof in Neuenstein entdecken. Obwohl der Dieb die gestohlenen Flaschen im Bahnhofsbereich versteckt hatte, konnten diese von der Streife gefunden werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten durch den 48-Jährigen wurde dieser aufgrund einer richterlichen Anordnung vorübergehend in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Öhringen gebracht.

Öhringen: Frontalzusammenstoß - Zwei Verletzte

Am Samstagmorgen, gegen 09.15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 1088, an der Autobahnanschlussstelle Öhringen, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 22-Jährige, aus Richtung Unterohrn kommend, wollte mit ihrem VW Polo von der Landesstraße nach links auf die Autobahn in Richtung Heilbronn auffahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Ford Transit eines 55-Jährigen. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden die Fahrerin sowie der Fahrer so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. An den beiden Autos entstand jeweils ein Totalschaden mit einer Gesamtsumme von ca. 17 000 Euro. Die Feuerwehr aus Öhringen war am Unfallort mit 4 Fahrzeugen und 14 Kräften im Einsatz.

Unterheimbach: Zu schnell unterwegs - Hoher Sachschaden

Zu schnell war ein 18-jähriger Fahranfänger in der Samstagnacht bei Unterheimbach unterwegs. Er fuhr mit seinem Hyundai gegen 23.45 Uhr auf der L 1090 von Oberheimbach in Richtung Unterheimbach und verlor kurz nach dem Ortseingang in Unterheimbach die Kontrolle über sein Auto. Der Hyundai kam nach rechts von der Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen eine Straßenlaterne. Diese wurde aufgrund des Aufpralls aus dem Boden gerissen und von dem Auto mitgeschleift. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An dem Auto entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro. Der Sachschaden an der Laterne wird auf ca. 5 000 Euro geschätzt.

Künzelsau: Auseinandersetzung in Baumarkt - Frau gesucht

Aus noch unbekannten Gründen kam es am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Mann und einer noch unbekannten Frau in einem Baumarkt in der Würzburger Straße in Künzelsau. Dabei wurde der Frau möglicherweise ins Gesicht geschlagen. Ein Zeuge bekam das Geschehen mit und verständigte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen einer Polizeistreife verließ der 38-Jährige den Baumarkt, konnte aber rasch ermittelt werden. Bei seiner Überprüfung konnte festgestellt werden, dass er stark alkoholisiert war. Der Hintergrund der Auseinandersetzung konnte bisher noch nicht geklärt werden, da die betreffende Frau den Baumarkt noch vor dem Eintreffen der Polizei verlassen hatte. Sie wird nun gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Tel. 07940 9400, zu melden.

Neckar-Odenwald-Kreis

Limbach: Brand in Lagerhalle - Schlimmeres verhindert

Am Samstagmittag, gegen 12.55 Uhr, kam es in einer Lagerhalle in Limbach zu einem Brand. Im Bürobereich war offensichtlich Verpackungsmaterial in der Nähe eines Heizkörpers gelagert worden. Das Material geriet vermutlich infolge eines Wärmestaus in Brand. Zum Glück konnte das Feuer von Firmenangehörigen und der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden hielt sich mit ca. 15 000 Euro in Grenzen. Personen wurden bei dem Brand zum Glück nicht verletzt.

Aglasterhausen: Vorfahrt nicht beachtet - Unfall

Eine 31-jährige Renault-Fahrerin war am Samstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, in Aglasterhausen auf der Uhlandstraße in Richtung Mosbacher Straße unterwegs. Als sie an der dortigen Kreuzung nach rechts in die Mosbacher Straße abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 19-jährigen Opel-Lenkers. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Autos ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 2 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

