POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Salinenstraße in Neckarsulm. Beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs übersah ein Pkw-Fahrer einen 12-jährigen Jungen, welcher einen Fußgängerüberweg überquerte. Bei der Kollision mit dem Auto wurde der Junge leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden. Ein weiterer Pkw-Fahrer soll den Unfall beobachtet haben, als dieser auf der gegenüberliegenden Seite, von der Salinenstraße kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr "Obere Bahnhofstraße/Salinenstraße/Friedrichstraße" verkehrsbedingt hielt. Nach dem Unfall kam es zu einem Gespräch zwischen dem unfallbeteiligten Pkw-Fahrer und dem Zeugen. Der Zeuge des Unfalls wird gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu dem Vorfall zu melden.

