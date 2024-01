Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Freudenberg: Ins Rutschen gekommen

Rund 9.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall bei Freudenberg, als ein Fahrzeug ins Rutschen geriet. Gegen 11.10 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Peugeot Boxer die Kreisstraße 2831 bergab von Rauenberg in Richtung Boxtal, als er mit seinem Gefährt bei winterlichen Straßenbedingungen ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn geriet. Der entgegenkommende 24-Jährige bemerkte dies und hielt seinen KIA Sportage an. Die beiden Fahrer konnten einen Frontalzusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Bad Mergentheim: Altmetall gestohlen - Zeugen gesucht Diebe entwendeten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen das Altmetall aus einem Container einer Baustelle in Bad Mergentheim. Zwischen 18 Uhr und 8.30 Uhr begaben sich die Unbekannten zu den Verkaufsräumen eines Modehauses, das derzeit renoviert wird. Aus dem dortigen Container, in dem das Altmetall gesammelt wird, entwendeten sie circa 500 Kilogramm des Metalls. Der Container stand direkt vor dem Haupteingang des Modehauses in der Burgstraße. Aufgrund der Menge und Größe des Diebesguts, müssen die Diebe ein größeres Fahrzeug wie beispielsweise einen Transporter für den Abtransport genutzt haben. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

A81 / Tauberbischofsheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht Ein Fahrer oder eine Fahrerin eines Transporters verursachte am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim und fuhr anschließend davon. Gegen 8.30 Uhr fuhr die unbekannte Person mit dem Fahrzeug, vermutlich einem weißen VW Transporter, an der Anschlussstelle Tauberbischofsheim auf die Autobahn in Richtung Würzburg., Vermutlich zog sie, anstatt auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, direkt auf die linke Spur der Autobahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste ein 40-Jähriger seine Mercedes V-Klasse stark abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und überschlug sich im Grünstreifen. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Mercedes entstand Totalschaden. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher oder dem Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell