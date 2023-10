Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Lagerhallenkomplex

Unna (ots)

Umfangreiches Diebesgut transportierten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende aus Lagerhallen an der Formerstraße ab.

Zwischen Freitagabend (13.10.2023) und Montagmorgen (16.10.2023) verschafften sie sich Zutritt zu einer Halle und konnten so in weitere, verbundene Lagerhallen unterschiedlicher Firmen gelangen.

Über die dortigen Laderampen schafften sie zahlreiche elektronische Artikel in ein oder mehrere Fahrzeuge, nachdem sie zuvor einen Teil einer Maschendrahtumzäunung entfernt hatten, um auf das Gelände zu gelangen. Sie entkamen mit Laptops, Saugrobotern und E-Bikes in größerer Stückzahl.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 9210 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

