Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Schwerte (ots)

Am Montag (16.10.2023) verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.15 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Bergstraße.

Er hebelte ein Fenster auf und durchsuchte mehrere Räume. Als er das Haus verlassen wollte, traf er auf die Geschädigte und flüchtete in Richtung Friedhof.

Zuvor entwendetes Diebesgut konnte im Nahbereich wieder aufgefunden werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - 25-30 Jahre alt - Ca. 180cm groß - Vollbart (kurz geschnitten) - Kurze Haare - Cappy - Dunkler Pullover - Grüne Weste - Südländisches Erscheinungsbild

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 9213320 oder 9210 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell