POL-UN: Verkehrsunfallflucht Kreisstraße in Selm

Kamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (14.10.2023) gewaltsam in eine Hochparterrewohnung in der Bogenstraße in Kamen eingebrochen. Nachdem sie im Zeitraum von 09.40 Uhr bis 21.05 Uhr im Schlaf- und Kinderzimmer die Kommoden durchwühlt hatten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Laut erster Angaben wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die ...

