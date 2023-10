POL-UN: Kamen - Einbruch in Hochparterrewohnung

Kamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (14.10.2023) gewaltsam in eine Hochparterrewohnung in der Karl-Arnold-Straße in Kamen eingebrochen. Nachdem sie zwischen 16.10 Uhr und 20.59 Uhr sämtliche Räume durchwühlt hatten, flüchteten die Täter über den Balkon in unbekannte Richtung. Es wurden Gegenstände von bislang unbekanntem Wert entwendet. Zeugen, die sachdienlichen Angaben machen können, werden ...

