POL-UN: Kamen - Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Werne (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen am Freitag (13.10.2023) gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Walczer Straße in Werne ein. Zwischen 14.30 Uhr und 22.00 Uhr nutzen die Täter die Abwesenheit der Bewohner und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter Schmuck. Relevante Hinweise erbittet die Polizeiwache in Werne unter der Rufnummer ...

