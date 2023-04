Polizei Hamburg

POL-HH: 230412-2. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 11-Jährigen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: 07.04.2023, 19:00 Uhr; Ort: Hamburg-Altona-Altstadt, Holstenstraße

Die Polizei Hamburg fahndet öffentlich mit einem Lichtbild nach dem 11-jährigen Antonio Saman Colmorgen.

Der Junge war zuletzt auf Entscheidung des Jugendamts in einer Wohneinrichtung im Bezirk Bergedorf untergebracht. Über die Osterfeiertage wurde ihm ein mehrtägiges Besuchsrecht bei seinem volljährigen Bruder in Altona-Altstadt eingeräumt, dass am Karfreitag auch ein Treffen mit der leiblichen Mutter beinhaltete. Danach kehrte Antonio nicht wie vereinbart zu seinem Bruder zurück.

Die bisherigen Suchmaßnahmen, bei denen es auch zu einem Einsatz eines Personenspürhundes gekommen war, führten nicht zum Auffinden des Jungen. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter 11 bis 12 Jahre - schlank - etwa 160cm bis 165cm groß - braune Augen - dunkelbraune, mittellange, lockige Haare - bekleidet mit einer grauen Sweatjacke, einer schwarzen Weste und einer blauen Jeans

Die Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt der Region Bergedorf (LKA 171).

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/ 4286 - 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden. Wer den Gesuchten sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell