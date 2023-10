POL-UN: Kamen - Rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr: Zwei Fahrzeuge in Kamen gestoppt

Werne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag (13.10.2023), 16.00 Uhr bis Samstag (14.10.2023), 11.30 Uhr gewaltsam in eine Lagerhalle in der Capeller Straße in Werne eingebrochen. Nachdem die Täter aus beiden Werkstattbereichen der Lagerhalle Tatbeute im insgesamt geschätzten fünfstelligen Bereich entwendet und in einer Werkstatt zudem den Inhalt eines Feuerlöschers geleert hatten, entfernten ...

