Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstagmittag einen Unfall in Künzelsau verursachte, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen können. Gegen 12.10 Uhr parkte der 51-Jährige seinen Skoda Superb rückwärts in eine Parklücke auf dem Parkdeck P1 eines Lebensmittelgroßhandels in der Bergstraße ein. Nachdem er von seinem Fahrzeug weggegangen war, hörte er einen Knall und stellte anschließend fest, dass sein Fahrzeug an der Vorderseite beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich hierbei auf etwa 3.000 Euro. Aufgrund des Schadens wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher beim Rückwärtsfahren mit einer Anhängerkupplung an der Vorderseite des geparkten Skodas hängen blieb und anschließend flüchtete. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Bretzfeld: Unfall durch alkoholisierten Fahrer Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verlor ein 20-Jähriger in der Nacht auf Freitag die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine Mauer in der Bahnhofstraße in Bretzfeld. Als zwei Polizeibeamte gegen 0.45 Uhr in Bretzfeld unterwegs waren, bemerkten sie einen stark verunfallten Peugeot. Nachdem der vermutliche Unfallverursacher ermittelt wurde, konnte dieser von den Polizeibeamten zuhause angetroffen werden. Er äußerte schließlich, dass er unter Alkohol gefahren sei und infolge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine Mauer fuhr. Anschließend ging er vom Unfallort weg. Ein Alkoholtest ergab mehr als 0,9 Promille. Der 20-Jähriger musste daraufhin in Begleitung der Polizeibeamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Höhe ist unbekannt. Der 20-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

