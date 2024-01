Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Kennzeichendiebstahl - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen kam es zwischen 8.30 Uhr und 11.45 Uhr am Parkplatz des Tennisclubs in Osterburken zu einem Kennzeichendiebstahl bei einem dort parkenden Pkw. Hierbei wurden das hintere und das vordere ukrainische Kennzeichen des VW Golf abgerissen und anschließend entwendet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Diebstahls. Hinweise zu der Tat werden vom Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, entgegengenommen.

Mosbach/Neckarelz: Garagenbrand - keine verletzten Personen

Gegen 13.20 Uhr kam es in der Straße "Am badischen Hof" in Neckarelz am Dienstagmittag zu einem Garagenbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte keine abschließende Brandursache ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Binau/B37: Verkehrsunfall in Richtung Binau

Im Bereich der Neckarschleife ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 37 zwischen Neckargerach und Binau ein Verkehrsunfall. Gegen 11 Uhr geriet der 29-jährige Fahrer eines Skodas vermutlich in den Schneematsch am rechten Fahrbahnrand, woraufhin er durch Entgegenlenken mit seinem Pkw in den Gegenverkehr kam und hierbei mit einem Mercedes kollidierte. Infolgedessen kam der Skoda nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich dort und landete anschließend auf dem Dach. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die 1-jährige Tochter des 29-Jährigen, sowie der 31-jährige Fahrer des Mercedes wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von etwa 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell