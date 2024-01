POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Walldürn: Unbekannte beschädigen Anlage von Verkehrslandeplatz - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Montagabend mit ihren Fahrzeugen Teile des Verkehrslandeplatzes in Walldürn. Zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr befuhren die Personen mit ihren Fahrzeugen die schneebedeckte Start- und Landebahn, sowie das ebenfalls verschneite Rollfeld des Flugplatzes in der Würzburger Straße. Anhand vorhandener Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass es sich um drei oder vier Fahrzeuge handelte. Eines davon kam beim Driften von der Start- und Landebahn ab und beschädigte eine Halbbahnmarkierung. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Außerdem wurden fünf im Boden versenkte Nachtflugbefeuerungslampen überfahren. Der hierbei entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Flugverkehr, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Fahrzeugführern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Mosbach: Unfall am Polizeirevier

Eine junge Verkehrsteilnehmerin schlitterte am Montagmittag mit ihrem VW gegen die Außenwand des Mosbacher Polizeireviers. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor die 21-Jährige gegen 12 Uhr die Kontrolle über ihren Polo und rutschte über die Einmündung des Lohrtalwegs in die Hauptstraße. Dort stieß der Wagen gegen den Bordstein, geriet auf den Bürgersteig und prallte anschließend gegen die alt ehrwürdigen Mauern des Polizeireviers Mosbach. Beim Polo wurde hierbei die Fahrzeugfront erheblich beschädigt. Zudem platzten durch den Aufprall am Bordstein drei Reifen. An den stabilen Mauern des Polizeireviers wurde lediglich eine kleine Ecke des Mauerwerks beschädigt. Es war nur dem Zufall zu verdanken, dass zum Unfallzeitpunkt keine Fußgänger auf dem viel frequentierten Bürgersteig unterwegs waren und auch die Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Polo war nicht mehr fahrbereit. Daran entstanden Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. Da aufgrund der Witterungsbedingungen kein Abschleppdienst verfügbar war, schoben die Beamte des Polizeireviers Mosbach mit Unterstützung von Mitarbeitern des Mosbacher Bauhofs das Fahrzeug vom Bürgersteig und sicherten es entsprechend ab.

