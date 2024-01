Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn/L1100: Unfall mit zwei verletzten Personen Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Heilbronn. Gegen 15.30 Uhr war ein 77-Jähriger mit seinem LKW auf der rechten Geradeausspur der Neckartalstraße von Untereisesheim kommend in Richtung Lauffen am Neckar unterwegs. An der Einmündung zur Wimpfener Straße übersah der Mann vermutlich das Rotlicht einer Ampel und streifte mit seinem Fahrzeug zunächst einen Mercedes Vito eines 66-Jährigen, welcher aus der Wimpfener Straße nach links in Richtung Autobahn abbiegen wollte. Im weiteren Verlauf kollidierte der LKW mit dem VW eines 46-Jährigen, der ebenfalls im Begriff war in Richtung Autobahn abzubiegen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW nach rechts in den Grünstreifen geschleudert und überschlug sich. Der VW-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der LKW-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Neckartalstraße zeitweise gesperrt werden.

