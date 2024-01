POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen/L 522: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 522 zwischen Rinschheim und Hettingen eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 16.30 Uhr verlor eine Pkw-Fahrerin in Fahrtrichtung Hettingen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, drehte sich um 180 Grad und kollidierte mit dem Fahrzeugheck mit einem Wegweiser-Schild. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die 40- bis 50-Jährige entfernte sich anschließend mit ihrem grauen Kleinwagen mit Trierer Kennzeichen vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Daher sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls, welche Angaben zur Verursacherin machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Merchingen/L 515: Zeugen nach Unfall mit Reh gesucht

Bereits vergangenen Donnerstag, 22 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 515 bei Merchingen, in Höhe des Judenfriedhofes, ein Wildunfall mit einem Reh. Anstatt sich um das schwerverletzte Reh zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle und verständigte weder die Polizei, noch den zuständigen Jagdpächter. Das Reh blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen und musste nach Eintreffen der Polizei von seinen Leiden erlöst werden. Der Verursacher muss nicht nur mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen, da er seiner unverzüglichen Meldepflicht nicht nachkam, sondern beging auch einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, da er dem Reh länger anhaltende erhebliche Schmerzen zufügte. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei, Fachbereich Gewerbe / Umwelt unter Tel. 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Rosenberg/L 1095: Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

Am Montagabend ereignete sich auf der Landesstraße 1095 zwischen Rosenberg und Hirschlanden ein Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten. Kurz nach 17 Uhr kam eine 19-Jährige in Fahrtrichtung Hirschlanden von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Böschung, überschlug sich mit ihrem Opel Agila mehrfach und kam schlussendlich auf der Gegenspur zum Stillstand. Die schwerverletzte, eingeklemmte Frau musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Osterburken aus ihrem Fahrzeug befreit und anschließend von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Neunkirchen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Montagabend ereignete sich in der Industriestraße in Neunkirchen eine Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 21.35 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Person vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit beim Linksabbiegen ein Zauntor auf Höhe der Hausnummer 3. Da den Pflichten als Unfallverursacher nicht nachgekommen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Limbach: Reifenschlitzer - Zeugen gesucht

Bereits vergangenen Freitag oder Samstag beschädigte eine unbekannte Person in der Ziegelhüttenstraße in Limbach die Hinterreifen eines parkenden Pkws. Im Zeitraum von Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagmorgen, 9 Uhr, schlitzte der oder die Unbekannte mutmaßlich mit einem Messer die beiden Hinterreifen eines VW Caddy auf, welcher in einem Hof geparkt war. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 200,00 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 928050 zu melden.

