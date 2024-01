POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Zeugen nach Unfall gesucht

Nach einem Unfall am Montagmittag im Heilbronner Saarlandkreisel sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Gegen 12.50 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem VW, von der Neckartalstraße kommend, im Saarlandkreisel unterwegs und wollte diesen umrunden um die Neckartalstraße in die entgegengesetzte Richtung zu befahren. Zeitgleich kam eine 68-Jährige mit ihrem Renault über die Peter-Bruckmann-Brücke gefahren. Die Frau fuhr in den Saarlandkreisel ein und kollidierte im Einmündungsbereich der ersten Ampel aus Richtung der Peter-Bruckmann-Brücke mit dem bereits im Kreisverkehr fahrenden VW. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Unfallbeteiligten gaben anschließend an, dass ihre jeweilige Ampel "grün" gezeigt hätte. Um dies zu verifizieren sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Eppingen: 30.000 Euro Schaden bei Garagenbrand

Aus bisher unbekannte Ursache geriet am Montagabend der Technikraum einer Garage in Eppingen in Brand. Gegen 19.15 Uhr wurde das Feuer in der Clara-Schumann-Straße gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr bekämpften der Hausbesitzer, ein Passant und ein Nachbar die Flammen zunächst selbstständig. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nordheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagabend in Nordheim und flüchtete anschließend. Zwischen 17.10 Uhr und 17.45 Uhr bog die Person von der Wartbergstraße in den Bussardring ein. Vermutlich war sie zu schnell unterwegs, weshalb das Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kia rutschte und diesen nicht unerheblich beschädigte. Der Fahrer oder die Fahrerin des Unfallfahrzeugs setzte seine oder ihre Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

