POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.01.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis -Aktualisierte Version: Ergänzung Zeugenaufruf, Korrektur Unfallhergang

Heilbronn (ots) - Niedernhall: Fahrzeug in Schaufensterscheibe geschleudert Bei einem Unfall in Niedernhall wurde am Montagmorgen ein Mercedes in eine Schaufensterscheibe geschleudert. Der 93 Jahre alte Fahrer des Wagens wollte gegen 9 Uhr von der Criesbacher Straße nach rechts in die Weißbacher Straße abbiegen. ...

mehr