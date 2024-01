Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.01.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Niedernhall: Fahrzeug in Schaufensterscheibe geschleudert

Bei einem Unfall in Niedernhall wurde am Montagmorgen ein Mercedes in eine Schaufensterscheibe geschleudert. Der 93 Jahre alte Fahrer des Wagens wollte gegen 9 Uhr von der Criesbacher Straße nach rechts in die Weißbacher Straße abbiegen. Die Ampel zeigte zwar rot für ihn, aufgrund des dort angebrachten grünen Pfeils, ging er aber wohl davon aus problemlos abbiegen zu können. Beim Abbiegevorgang übersah er vermutlich einen über die grüne Ampel fahrenden VW und kollidierte mit diesem. Der Mercedes wurde abgewiesen und prallte ins Schaufenster eines anliegenden Geschäfts. Der 93-Jährige blieb unverletzt, jedoch erlitt seine Ehefrau, die mit ihm im Auto saß, leichte Verletzungen. Der Fahrer des VWs wurde von Rettungskräften mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden mit ihm im Auto sitzenden Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Schaufensterscheibe belaufen sich ersten Schätzungen nach auf etwa 10.000 Euro.

Künzelsau: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Unfall am Sonntagmorgen bei Künzelsau sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 9.30 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Opel Astra auf der Landesstraße 1045 von Morsbach in Richtung Kocherstetten unterwegs, als ihm ein goldbrauner Mercedes entgegenkam. Da dieser sehr weit links fuhr, verringerte der Opel-Fahrer seine Geschwindigkeit, konnte aber trotzdem nicht mehr verhindern, dass die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge zusammenprallten. Anstatt anzuhalten und sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker jedoch einfach davon. Der Mercedes soll ein Stuttgarter Kennzeichen gehabt haben. Zeugen, die Angaben zum Mercedes oder seinem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen-Kirchhoffeld: Renault in Flammen

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr zu einem Pkw-Brand auf dem Friedhofsparkplatz in Öhringen-Kirchhoffeld aus. Während der Fahrt bemerkte ein 23-Jähriger aufsteigenden Rauch aus dem Motorraum seines Wagens, weshalb er den Renault auf dem Friedhofsparkplatz abstellte. Dort fing der Motor schließlich Feuer. Laut Feuerwehr war der Brand auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Öhringen-Ohrnberg: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

In Öhringen-Ohrnberg wurden in der vergangenen Woche mehrere Fahrzeuge von Unbekannten beschädigt. Zwischen dem 07.01.2024, 10.00 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, beschädigten die unbekannten Personen insgesamt acht Pkw, die auf einem Schotterparkplatz in der Sindringer Straße standen. An den Autos wurden die Gläser der Außenspiegel ausgebaut und anschließend auf den Boden geworfen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Bretzfeld-Adolzfurt: Brandstiftung an Pkw - Zeugen gesucht

Unbekannte zündeten am Wochenende die Abdeckplane eines Pkws in Bretzfeld-Adolzfurt eines Pkws an. Zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr zündelte die unbekannte Person an dem in der Unterheimbacher Straße abgestellten Mercedes. Die Plane geriet in Brand und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro am Fahrzeug. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

