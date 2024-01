Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.01.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Obersulm/Willsbach

In der Nacht auf Montag, gegen 01.20 Uhr, bemerkten Anwohner den Brand an einem Wohnhaus im Breitäcker. Als die Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand die Hecke an der Grundstücksgrenze in Vollbrand. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht werden. Die Flammen hatten auf die Gebäudefassade übergegriffen, wobei ein Sachschaden von ca. 40.000EUR entstand. Die Ursache für das Brandgeschehen ist derzeit noch unbekannt. Die Feuerwehr war mit 34 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Nachdem das Gebäude von der Feuerwehr in Augenschein genommen und gelüftet worden war, durften die Bewohner das Gebäude wieder betreten. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell