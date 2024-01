Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Unfall mit einer verletzten Person

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Neckarsulm. Gegen 10.45 Uhr ordnete sich eine 77-Jährige mit ihrem Smart auf der Rechtsabbiegerspur der Einfahrt eines Einkaufscenters in der Hohenloher Straße ein. Als der Frau auffiel, dass sie sich falsch eingeordnet hatte, wechselte sie nach links auf die Geradeausspur. Hierbei übersah sie vermutlich einen dort bereits fahrenden 42-Jährigen in seinem Renault und kollidierte seitlich mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Smart nach rechts über den Gehweg abgewiesen und prallte gegen eine Betonwand. Die 77-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Möckmühl: Jugendliche bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde eine 16-Jährige bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Möckmühl. Gegen 7.10 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf der Landesstraße 1095 in Richtung Möckmühl-Züttlingen. Auf Höhe der Hausnummer 8 in der Straße "Haag" missachtete er vermutlich das Rotlicht der Ampel und erfasste die jugendliche Fußgängerin, welche gerade die Fahrbahn überquerte. Das Mädchen wurde auf die Fahrbahn geschleudert und hierbei leicht verletzt, weshalb sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Mercedes entstand lediglich geringer Sachschaden. Zur genauen Verifizierung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Obersulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagabend in Obersulm und flüchtete anschließend. Gegen 22.30 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Affaltracher Straße in Richtung Affaltrach-Obersulm unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 6 wollte der Mann auf einen Parkplatz am linken Fahrbahnrand einfahren. In diesem Moment wurde sein Fahrzeug von einem orangefarbenen Pkw mit tschechischem Kennzeichen touchiert. Dessen Fahrer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Obersulm-Willsbach: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in Obersulm-Willsbach. Zwischen Mittwochnachmittag, 16.45 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, gelangten die Täter auf bisher unbekannte Weise ins Innere des Gebäudes in der Raiffeisenstraße und entwendeten zwei hochwertige E-Bikes, Fahrradhandschuhe, Fahrradlichter und Fahrradschlösser. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Dinge machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Obersulm unter der Telefonnummer 07130 4009370 entgegen.

Neckarmühlbach/Bad Rappenau: Erneut vor Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Innerhalb von weniger als 48 Stunden lieferte sich ein 40-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Haßmersheim die zweite Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Der Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Mercedes im Gaugweg unterwegs und bog nach rechts auf die Kreisstraße 3947 in Richtung Siegelsbach ab. Unmittelbar nach dem Abbiegen nahm er vermutlich eine bereits auf der K3947 fahrende Polizeistreife wahr und beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug deutlich. Als der Mann dann in einer Rechtskurve einen Pkw überholte und seine Geschwindigkeit weiter erhöhte, entschieden sich die Beamten zu einer Kontrolle des Verkehrsteilnehmers, weshalb sie Blaulicht und Einsatzhorn aktivierten und die Verfolgung aufnahmen. Ohne den Anhaltezeichen der Beamten Folge zu leisten, setzte der 40-Jährige seine Fahrt in Richtung Siegelsbach fort und überholte in der 70er Zone bei der Einmündung zum "Fünf Mühlental" zwei weitere Pkw auf gefährliche Weise. Im weiteren Verlauf wurden durch den Mercedes-Fahrer zwei weitere Verkehrsteilnehmer in einer Linkskurve kurz vor dem Ende des Waldes überholt. Auch hierbei konnte er möglichen Gegenverkehr nicht sehen. Glücklicherweise kam bei allen Überholmanövern niemand entgegen. Die Überholten mussten ihre Fahrzeuge allerding abbremsen, um dem 40-Jährigen ein Einscheren zu ermöglichen. An der Einmündung zur Landesstraße 530 bog der Mann dann nach links in Richtung Siegelsbach ab und setzte seine Flucht in Richtung Bad Rappenau fort. Kurz vor der Ortseinfahrt kollidierte der Streifenwagen mit einem vorausfahrenden Audi eines 74-Jährigen, welcher zuvor ordnungsgemäß, aufgrund des wahrgenommenen Martinshorns, sein Tempo verringert hatte und in den Feldweg zum Waldsee ausweichen wollte. Vermutlich nahm der Beamte den Gegenverkehr zu spät wahr, weshalb er den Zusammenstoß mit dem Audi trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Der Streifenwagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, weshalb die Verfolgung des Mercedes abgebrochen werden musste. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung konnte der 40-Jährige an seiner Arbeitsstelle in Neckarsulm angetroffen werden. Während den dort durchgeführten strafprozessualen Maßnahmen fanden die Beamten Betäubungsmittel bei dem Mann. Außerdem zeigte er Anzeichen für eine akute Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. In der Zwischenzeit hatte sich herausgestellt, dass der Mercedes-Fahrer bereits am frühen Morgen des Vortags unter Alkohol- und Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5688566). Seine Fahrerlaubnis hatte er bereits vor einiger Zeit abgeben müssen. Das Fahrzeug des 40-Jährigen wurde auf richterliche Anordnung beschlagnahmt. Er muss nun erneut mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei Mosbach sucht nach den beiden Verfolgungsfahrten nun Zeugen und mögliche Geschädigte der Fahrmanöver des Mercedes-Fahrers und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

