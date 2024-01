Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Pkw mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Dienstagmorgen einen Pkw in Wertheim und verursachten dadurch circa 4.000 Euro Sachschaden. Zwischen 9.50 Uhr und 10 Uhr stand der Wagen eines 74-Jährigen auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts in der Bahnhofstraße. Innerhalb dieses Zeitraums zerkratzte eine unbekannte Person das Auto an der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und fuhr anschließend davon. Zwischen 21 Uhr und 9.30 Uhr touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand der Danziger Straße geparkten Toyota Yaris. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Wertheim: Geschwindigkeitsmessungen am Kembacher Kreuz

15 Fahrzeuge waren am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße bei Uphar am sogenannten Kembacher Kreuz deutlich zu schnell unterwegs. Zwischen 14.40 Uhr und 16.20 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Wertheim Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 50 Stundenkilometern fuhren 15 Verkehrsteilnehmende deutlich zu schnell. Der Spitzenreiter war mit 98 Stundenkilometern knapp doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. Zwei der fünfzehn Fahrzeugführer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Die anderen Fahrer und Fahrerinnen erwartet ein Bußgeld sowie teilweise Punkte im Fahreignungsregister.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell