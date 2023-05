Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Grafschaft (ots)

In der Nacht zu Samstag, 20.05.23, kam es gegen 02 bis 02.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Raiffeisenstraße in der Ortschaft Överich. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dürfte beim Abbiegen, von der Landskronerstraße kommend mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten PKW gestoßen sein und die Unfallstelle verlassen haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallfahrzeug dürfte es sich um einen Motorroller oder Motorrad gehandelt haben. Ein Zeuge wurde zu später Stunde durch den Krach auf der Straße geweckt und konnte bei einem Blick aus dem Fenster eine Personengruppe in der Dunkelheit ausmachen. Am Wochenende vom 18.05-22.05.23 findet die Mai Kirmes in der Ortschaft statt, so dass die Hoffnung besteht, dass ein Besucher auf dem Heimweg Notiz von dem Vorfall genommen haben könnte. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Ahrweiler zu wenden.

