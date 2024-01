Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Mann mit Schlagstock bedroht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 38-Jähriger am Mittwochvormittag einen 48-Jährigen in Osterburken mit einem Schlagstock bedroht haben soll. Gegen 11 Uhr lief der Ältere vom Ärztehaus in der Prof.-Schumacher-Straße in Richtung eines Discounters. Als er an einem grauen BMW vorbeilief, soll dessen Fahrer ausgestiegen sein und ihn unvermittelt mit einem Schlagstock bedroht haben. Daraufhin flüchtete der 48-Jährige zurück ins Ärztehaus. Der 38-Jährige soll kurz darauf den Parkplatz in seinem Pkw verlassen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell