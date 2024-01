Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Lauffen am Neckar: Wer hatte "Grün" - Zeugen von Unfall gesucht

Nach einem Unfall am Mittwochabend in Lauffen am Neckar sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Gegen 18 Uhr war eine 47-Jährige mit ihrem Jeep auf der Bundesstraße 27 von Kirchheim in Richtung Heilbronn unterwegs. An der Einmündung zur Stuttgarter Straße in Lauffen ordnete sich die Frau auf der Linksabbiegerspur ein, um nach links in die Stuttgarter Straße einzufahren. Zeitgleich befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Smart die Bundesstraße 27 von Heilbronn kommend in Richtung Kirchheim und überquerte dieselbe Einmündung geradeaus. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeugführer gaben im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass die jeweilige Ampel "Grün" gezeigt hätte. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Lauffen am Neckar: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagmittag bei Lauffen am Neckar. Gegen 12.45 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Renault auf der Bundesstraße 27 von Kirchheim in Richtung Lauffen unterwegs. Auf Höhe eines Feldwegs musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, um in diesen einfahren zu können. Dies nahm ein hinter ihm fahrender 59-Jähriger in seinem Audi rechtzeitig wahr und verlangsamte seinen Pkw. Ein wiederum dahinterfahrender ebenfalls 46-jähriger Fiat-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den Renault aufgeschoben. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der Audi-Fahrer sowie eine Mitfahrerin im Renault leichte Verletzungen zu. Der Fiat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Heilbronn: Polizei sucht Geschädigten einer Körperverletzung

Die Polizei Heilbronn sucht den Geschädigten einer Körperverletzung, welche bereits Ende des vergangenen Jahres in Heilbronn stattgefunden haben soll. Am 29. Dezember, gegen 15.45 Uhr, soll ein Mann auf der Allee mehrere Personen angepöbelt haben. Außerdem soll es zwischen ihm und einem Unbekannten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf ein Schaufenster zu Bruch ging. Beim Eintreffen der Polizei war der vermeintlich Geschädigte nicht mehr vor Ort. Dieser wird nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Gleiches gilt für mögliche Zeugen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt unter der Telefonnummer 07131 6437600 entgegen.

