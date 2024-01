POL-HN: PRESSEMITTEILUNG VOM 11.01.2024 Landkreis Heilbronn Ilsfeld, BAB A81 - Tödlicher Verkehrsunfall

Heilbronn (ots) - Eppingen/Heilbronn: Nach Körperverletzung verstorben - Zwei Jugendliche in Haft Am Donnerstag, den 4. Januar 2024, wurden in Eppingen zwei Jugendliche festgenommen. Den 14 und 16 Jahre alten Jungen wird vorgeworfen, am 16. Dezember 2023 einen 52-Jährigen am Bahnhof in Eppingen so schwer verletzt ...

mehr