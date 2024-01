Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.01.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 93-jährige Fußgängerin am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Ingelfingen zu. Gegen 10.25 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Mercedes Viano aus einer Grundstücksausfahrt in der Mariannenstraße heraus und übersah hierbei vermutlich die auf der Fahrbahn stehende Seniorin. Der Pkw erfasste die Frau an den Beinen, weshalb sie zu Boden stürzte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 93-Jährige so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

