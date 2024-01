Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.01.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Unter dem Einfluss berauschender Mittel vor Polizei geflüchtet

Am frühen Mittwochmorgen flüchtete ein 38-Jähriger zwischen Haßmersheim und Hochhausen vor der Polizei. Gegen 0.25 Uhr war der Mann mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 588 unterwegs und sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Mann dies realisierte, beschleunigte er sein Fahrzeug. Auf Höhe der Schleuse Haßmersheim konnten die Beamten auf den Mercedes aufschließen und den 38-Jährigen mittels Displayanzeige "Stopp Polizei" zum Anhalten auffordern. Dies ignorierte er allerdings und fuhr mit circa 140 km/h weiter vor dem Streifenwagen her. Auch das zwischenzeitlich eingeschaltete Blaulicht ignorierte der Mann. Kurzzeitig reduzierte er seine Geschwindigkeit auf circa 85 km/h, missachtete aber weiterhin die Anhaltezeichen der Polizisten. Auf Höhe einer Haltebucht im Bereich der Räppelstraße fuhr der Mercedes-Fahrer schlagartig nur noch Schrittgeschwindigkeit, weshalb die Beamten das Fahrzeug überholen wollten. Während der Vorbeifahrt wendete der Mann allerdings sein Auto und flüchtete in Richtung Haßmersheim. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mercedes im Ziegelhäldenweg festgestellt werden. Als sich die Polizisten dem Fahrzeug näherten, stieg der Fahrer aus und flüchtete weiter zu Fuß in Richtung Wald, danach über ein angrenzendes Feld und entlang der L588 in Richtung Gundelsheim. Dort wechselte er die Straßenseite und rannte in Richtung eines Bachs. Hier verlor sich zunächst die Spur des 38-Jährigen. Gegen 1.40 Uhr kehrte er allerdings an seine Wohnanschrift zurück, wo bereits die Polizei auf ihn wartete. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Außerdem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf THC und Amphetamine. Daher musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Mannes konnten die Polizisten nicht beschlagnahmen, da er diesen bereits in der Vergangenheit abgeben musste. Der 38-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

