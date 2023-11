Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume

Uslar (ots)

USLAR, (go), L 548 (ESCHERSHAUSEN/RELLIEHAUSEN), B 241 (SCHÖNHAGEN/AMELITH/LAUENFÖRDE) zwischen Montag, dem 27.11.2023, 22:15 Uhr und Dienstag, dem 28.11.2023, 05:30 Uhr. Mehrere Äste und Bäume sind in dem o.a. Zeitraum umgestürzt. Absicherung und Räumung durch die zuständige Straßenmeisterei. Es kam in keinem Fall zu Schäden.

