BPOLI-OG: Festnahme bei der Ausreisekontrolle

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben am vergangenen Mittwoch in den frühen Morgenstunden, in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus, vier offene Haftbefehle vollstreckt. Bei der Kontrolle am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wurde bei einem 34-jährigen tunesischen Staatsangehörigen zwei offene Haftbefehle festgestellt. Der Mann wurde wegen Diebstahls gesucht, zudem bestand gegen ihn ein ...

