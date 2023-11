Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vier Haftbefehle in einem Bus

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am vergangenen Mittwoch in den frühen Morgenstunden, in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus, vier offene Haftbefehle vollstreckt. Bei der Kontrolle am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wurde bei einem 34-jährigen tunesischen Staatsangehörigen zwei offene Haftbefehle festgestellt. Der Mann wurde wegen Diebstahls gesucht, zudem bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl ebenfalls wegen Diebstahl. Nach richterlicher Vorführung wurde er gestern Nachmittag ins Gefängnis gebracht. Im selben Bus befand sich ein ebenfalls tunesischer Staatsangehöriger. Gegen den 35-Jährigen bestanden ebenfalls zwei Haftbefehle. Der Mann wurde wegen Nötigung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Da er die beiden geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung von insgesamt 90 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe in das Gefängnis eingeliefert.

