Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Kehl/Bühl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern über den Tag verteilt drei gesuchte Straftäter festgenommen. Bei Kontrollen, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, konnten in zwei grenzüberschreitenden Fernreisebussen zwei Männer festgenommen werden. Ein 41-jähriger französischer Staatsangehöriger wurde durch eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und französischer Grenzpolizei festgestellt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein Bekannter des Mannes konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2733,61 Euro bezahlen und den Mann vor dem Gefängnis bewahren. Die zweite Festnahme betraf einen 41-jährigen Mann aus Nigeria. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Da er den geforderten Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 20 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Die dritte Festnahme erfolgte in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages. Ein 30-jährigen bulgarischen Staatsangehöriger, welcher ebenfalls Insasse eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses war, wurde am Tank und Rasthof Bühl an der BAB 5 polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls. Er wurde heute dem Richter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in das Gefängnis eingeliefert.

