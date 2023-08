Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Drei Verletzte bei Unfall

Haselünne (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der B213 kurz hinter dem Ortsausgang Haselünne zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger war gegen 17.30 Uhr in einem VW Transporter in Richtung Haselünne unterwegs. Als er nach links in einen Forstweg abbog, übersah er den Fiat einer 61-Jährigen, die die Bundesstraße in Richtung Bawinkel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des Fiat wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Ihre 60-jährige Mitfahrerin sowie ihr 38-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell