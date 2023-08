Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Sonntag kam es auf der Rheiner Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Toyota war gegen 17.50 Uhr in Richtung Estringen unterwegs, als aus der Straße An der Kapelle vier vermutlich Jugendliche, die jeweils zu zweit auf einem Fahrrad fuhren, nach links abbogen. Dabei kamen zwei der Jugendlichen zu Fall. Trotz sofortiger Bremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad der gestürzten Personen. Die vier Unbekannten setzten ihre Fahrt anschließend fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

