Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Renault beschädigt

Lathen (ots)

Am Montag kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:51 Uhr an der Straße Am Bahnhof in Lathen auf dem dort gegenüberliegenden Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grünen Renault. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation in Haren unter 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

