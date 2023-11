Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährdung des Straßenverkehrs

Northeim (ots)

Northeim OT Hollenstedt, Landesstraße 572, Montag, 27.11.2023, 09.55 Uhr

Hollenstedt (Wol) - Zeugen gesucht.

Am Montag gegen 09.55 Uhr kam es durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein 43-jähriger Mann aus Heinade (Kreis Holzminden) befuhr mit einem Pkw die L 572 aus Sülbeck in Richtung Northeim. Zwischen der ersten Abfahrt in Richtung Hollenstedt und der Abfahrt zum Sportplatz in Hollenstedt wurde der 43-Jährige trotz Gegenverkehr von einem weißen Transporter überholt.

Der Mann aus Heinade musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Unfall zu verhindern. Auch der Gegenverkehr musste erkennbar stark bremsen. Dabei handelte es sich um einen Pkw Skoda.

Der 43-Jährige verlor im Anschluss den Sichtkontakt zum Transporter.

Gegen den unbekannten Fahrzeugführer des weißen Transporters wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Wir bitten die Fahrzeugführerin bzw. den Fahrzeugführer des Pkw Skoda sich bei der Polizei Northeim zu melden. Zudem bitten wir auch weitere Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell