Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sehen und gesehen werden - gemeinsam für Verkehrssicherheit!

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 241 / Höhe Gesundbrunnen, Donnerstag, 23.11.2023, 16.00 - 17.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Präventive Kontrollen.

Am Donnerstag wurden im Zeitraum von 16.00 bis 17.00 Uhr wurde eine präventive Kontrollmaßnahme durch die Polizeiinspektion Northeim zusammen mit Angehörigen der Bereitschaftspolizei an der Bundesstraße 241 von Northeim kommend in Fahrtrichtung Hammenstedt, Höhe der Straße Am Gesundbrunnen (ugs. Bürgerholz) eine Verkehrspräventionsaktion nach dem Motto "Sehen und gesehen werden - gemeinsam für Verkehrssicherheit!" - durch.

Hierbei wurden allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptzielrichtung neben allgemeinen Verstößen war hierbei die Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrzeugen sowie des Erste-Hilfe-Materials, das Vorhandensein eines Warndreiecks und einer Warnweste.

Ferner wurden hierbei Eiskratzer verteilt, um auch bei dem bereits eingesetzten Frost die Fahrzeugscheiben vom Eis befreien zu können.

Es wurden auch Flyer zum Thema Wildunfälle an die dort angehaltenen Verkehrsteilnehmenden ausgehändigt und entsprechende Präventivgespräche zur "dunklen Jahreszeit" sowie zum Thema "Wildunfall" geführt, da gerade in dieser Jahreszeit eine erhöhte Wildunfallgefahr besteht.

Auch im Innenstadtbereich war die Polizei unter demselben Motto unterwegs. Zielgruppe hier war allerdings der Radverkehr hinsichtlich der Beleuchtungseinrichtungen am Rad.

Verkehrsteilnehmende wurden sensibilisiert und bei entsprechenden Verstößen wurden Verwarnungen ausgesprochen und Mängelmeldungen gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell