Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mehrere Einbrüche + Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl + Mehrere Autoaufbrüche + Fahrkarte entrissen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 11.09.2023

Gießen/Reiskirchen: Mehrere Einbrüche

Parfüm und Schmuck erbeuteten Einbrecher am Freitagabend (08.09.2023) zwischen 18.45 Uhr und 21.45 Uhr aus einem Einfamilienhaus im Ehrsamer Weg in Allendorf. Sie warfen die Terrassentür mit einem Stein ein und gelangten so in das Haus. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Am Samstagabend gelangten Einbrecher durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in der Grabenstraße. Die Tat in Wieseck ereignete sich zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr. Sie durchsuchten mehrere Regale, verließen die Wohnung jedoch wieder, ohne etwas mitzunehmen.

Zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr und Samstagmorgen, 09.15 Uhr schlugen Unbekannte zudem in der Frankfurter Straße zu. Sie brachen ein Fenster eines dortigen Sanitätshauses auf und durchsuchten Schränke, nahmen aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts mit.

In direkter Nähe, ebenfalls in der Frankfurter Straße, hebelten Unbekannte an dem Fenster eines Gesundheitszentrums. Die Tat fand im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen, 11.00 Uhr statt. Das Fenster hielt dem Versuch jedoch stand, sodass die Einbrecher scheiterten.

In Reiskirchen hatten es Diebe auf die Räume einer Fleischerei in der Endersstraße abgesehen. Sie brachen gewaltsam ein Fenster eines Rolltors an einer Laderampe auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Die Höhe des Sachschadens und ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: Bedrohung

Am Samstag (09.09.2023) meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Mann vor dem Standesamt Passanten bedrohe. Schnell vor Ort eintreffende Streifen nahmen den 29-jährigen Gießener noch vor Ort fest. Es stellte sich heraus, dass er laut Zeugenangaben zuvor scheinbar wahllos Streit mit Passanten anfing und im Verlauf auch mit einem Schraubendreher und Schlägen drohte. Zum Grund seines Verhaltens schwieg der Mann gegenüber der Polizei. Es wurde niemand verletzt. Die Schutzleute nahmen den Mann mit zur Wache. Von dort durfte er im Anschluss an eine erkennungsdienstliche Behandlung wieder nach Hause gehen.

Gießen: Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Am Freitagabend (09.09.2023) meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein Mann gerade ein Fahrrad klauen wolle. Umgehend fuhren mehrere Streifen in Richtung des Tatorts in der Rodheimer Straße. Noch auf der Anfahrt stellten Beamte den Tatverdächtigen, der noch kurz zuvor sein Aufbruchswerkzeug wegwarf. Auf Nachschau hielt das Schloss des Fahrrads dem Aufbruchversuch stand. Der Mann musste die Beamten zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle begleiten, da er sich nicht ausweisen konnte. Die Schutzleute leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Fahrraddiebstahls gegen ihn ein. Er wurde im Anschluss an die Maßnahmen entlassen.

Reiskirchen: E-Bikes und Werkzeug gestohlen

In der Zeit von Freitagabend (08.09.2023) auf Samstagmorgen drangen Unbekannte auf ein verschlossenes Grundstück in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein. Sie brachen ein Vorhängeschloss auf und begaben sich in ein dortiges Gebäude. Mit einem aufgefundenen Schlüssel öffneten sie ein dort abgestelltes Wohnmobil und klauten daraus diverse Gegenstände. Vorher zerstörten sie scheinbar gezielt einen LED-Bewegungsmelder. Sie nahmen sie zwei außen am Wohnmobil befestigte E-Bikes der Marke "RIESE & MÜLLER" mit. Der Wert der Beute wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat zwischen 18.00 Uhr am Freitag und 10:00 Uhr am Samstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich bemerkt? Hinweise erbittet die Polizei in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 91430.

Gießen: Mehrere Autoaufbrüche

Gleich vier Autos brach ein Unbekannter auf dem Gelände der Vitos-Klinik in der Licher Straße auf. Der Dieb schlug jeweils Scheiben der geparkten Pkw auf und durchwühlte das Innere. Ob er etwas mitnahm, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wer hat im Zeitraum von Freitagnachmittag (08.09.2023) bis zum Sonntagmorgen (10.09.2023) etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3555..

Gießen: Fahrkarte entrissen

Mit der Buslinie 371 fuhr ein 17-Jähriger am späten Samstagabend von Wieseck nach Lollar. In Höhe einer "Jet"-Tankstelle in der Marburger Straße riss ihm eine männliche Person sein Schülerticket aus der Hand. Dann sprang die Person aus dem Bus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Gesuchte kann bislang nicht näher beschrieben werden. Die Polizei sucht daher Zeugen, die den Vorfall um 23.35 Uhr im Bus oder in Höhe der Haltestelle beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell