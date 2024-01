Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Durch eine unbekannte Person wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Pkw in Bad Mergentheim beschädigt. Der 53-jährige Besitzer parkte seinen Pkw gegen 18.30 Uhr in der Nähe der St. Wolfgang Kapelle in der Theodor-Klotzbücher-Straße. Als er gegen 0.30 Uhr des Folgetages zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er mehrere Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter oder der Täterin nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Niederstetten: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ereignete sich am Montagmorgen auf der Kreisstraße 2853 bei Niederstetten. Eine 20-jährige Pkw-Lenkerin fuhr gegen 7.40 Uhr von Adolzhausen in Richtung Pfitzingen. In einer Kurve kam ihr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker entgegen. Da dieser wohl zu weit auf ihrer Fahrbahn fuhr, berührten sich die beiden Außenspiegel. Der Unbekannte setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Fahrer von zwei Pkw, welche hinter dem vermeintlichen Unfallverursacher gefahren sind, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

